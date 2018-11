Crolla porzione tetto palazzo a Piombino

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 9 NOV - Una porzione di tetto di un palazzo di Piombino (Livorno) è crollata questo pomeriggio senza però provocare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare, a scopo precauzionale, i sei condomini che abitano i cinque appartamenti dell'immobile. A venire giù, per cause ancora in via di accertamento, una porzione di circa 10 metri quadri del tetto dello stabile, una palazzina di tre piani. Le persone evacuate hanno trovato sistemazione da familiari e conoscenti tranne una famiglia che sarà ospitata in una struttura alberghiera convenzionata con il Comune. Sul posto è arrivata anche una ditta privata che ha effettuato un intervento immediato per la realizzazione di una copertura provvisoria del tetto danneggiato.