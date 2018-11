Sparatoria in un bar a Los Angeles, ci sarebbero molti feriti

Ci sono molti feriti in una sparatoria avvenuta nella notte in un bar di Thousand Oaks in California. Lo riferisce la Cbs. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine intorno alle 23:30 ora locale. Non si conoscono la dinamica e le motivazioni dell'incidente. Alcuni testimoni hanno riferito alla tv Abc di aver visto un uomo che era nel locale "sparare sulla folla". Altri testimoni hanno raccontato che l'assalitore ha lanciato fumogeni per confondere i presenti.

Le autorità a Los Angeles hanno confermato che diverse persone, tra cui un agente di polizia, sono rimaste ferite durante la sparatoria e hanno invitato a evitare l'area dove al momento sono in corso i soccorsi dei feriti. La polizia ha reso noto al Los Angeles Times che almeno 30 colpi sono stati sparati al Borderline Bar & Grill a Thousand Oaks, che si trova a circa 70 chilometri a ovest di Los Angeles. L'entità delle lesioni della vittime non è stata ancora resa nota.