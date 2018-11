Spray peperoncino concerto Achille Lauro

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Un atto vandalico ha causato spavento stasera al concerto di Achille Lauro all'Alcatraz di Milano. Alle 22.37, durante il brano 'Ballo del blocco', nelle prime file è stato spruzzato da un ignoto dello spray al peperoncino, causando la fuga di almeno un centinaio di persone, che usando le uscite di sicurezza si sono riversate all'esterno del locale. Gli infermieri presenti hanno confermato all'ANSA che nessun ragazzo ha subito gravi danni da questo attacco: oltre le irritazioni apparentemente non gravi alle vie respiratorie di alcune decine di spettatori, i volontari di Pavia Soccorso presenti nel locale di via Valtellina hanno registrato solo la presenza di una ragazza in stato di shock.

Dopo 20 minuti di pausa per far circolare aria fresca, il concerto è ripartito regolarmente.