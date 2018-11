Maltempo: acqua potabile 6 comuni Carnia

(ANSA) - TRIESTE, 8 NOV - L'acqua è di nuovo potabile nei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Villa Santina, Preone e Tolmezzo, in Carnia. Lo afferma il Cafc (Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale), che ha provveduto - si legge in una nota - a inviare la comunicazione all'Azienda sanitaria 3 e alla Direzione centrale Salute della Regione Fvg. I risultati sono arrivati ieri dopo le analisi biologiche eseguite dal Cafc alle fonti di approvvigionamento idrico. I controlli per poter dichiarare la potabilità dell'acqua proseguono quotidianamente dopo che, a causa dell'ondata di maltempo, il 31 ottobre era stata dichiarata la non potabilità per 26 comuni del Friuli Venezia Giulia. La situazione di acqua torbida rilevata nelle reti di distribuzione idrica - ricorda la nota - era stata causata dalle abbondanti precipitazioni e dall'assenza di energia elettrica nei sistemi deputati a filtraggio e disinfezione. L'emergenza - conclude il Cafc - è in fase di graduale rientro. (ANSA).