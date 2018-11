Furto gioielli a Venezia, 5 arresti

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 8 NOV - La polizia croata ha arrestato oggi cinque persone sospettate del clamoroso furto di gioielli della collezione Al Thani compiuto il 3 gennaio scorso a Palazzo Ducale, a Venezia, durante la mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja". Si tratta di quattro cittadini croati e di un serbo, tutti maschi tra i 43 e i 60 anni d'età. Gli arresti sono stati effettuati nella zona di Zagabria e in Istria, grazie anche all'intensa collaborazione con gli inquirenti italiani. Uno degli arrestati farebbe parte del gruppo criminale Pink Panther, noto per furti di gioielli in vari Paesi europei. Dalla collezione privata di Hamad bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar, furono rubati a Venezia un paio di orecchini di platino con diamante e una spilla con un rubino, per un valore stimato in circa due milioni di euro.