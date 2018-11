Migranti su furgone, arrestati passeur

(ANSA) - CUNEO, 6 NOV - Due passeur iracheni sono stati arrestati dalla polizia di frontiera al Colle della Maddalena, il valico di frontiera tra Italia e Francia in provincia di Cuneo. Guidavano due auto, una 'staffetta' che avrebbe dovuto portare oltre confine tredici migranti di origini irachene e indiane. Erano ammassati nel retro di una delle due auto, in condizioni ritenute degradanti. Per i migranti sono state avviate le procedure di identificazione e di espulsione.