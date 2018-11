Intervista al ministro Bussetti, alle 14 videochat live di Skuola.net

Maturità, alternanza, test d’ingresso: il ministro Bussetti risponde alle domande degli studenti. Non sono gli studenti a essere interrogati ma è la scuola a dover rispondere alle domande dei ragazzi. A farlo sarà oggi il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, durante una puntata speciale della SkuolaTv, la videochat in diretta streaming di Skuola.net.

Ma, più che la voglia di mettere i voti, è la curiosità la molla che ha spinto gli studenti a chiedere a gran voce la presenza del ministro. Un'intervista scritta direttamente dagli studenti. Il risultato è stato un lungo elenco di quesiti che possono essere racchiusi in cinque grandi filoni di approfondimento: la nuova maturità (in partenza già dall’estate 2019), i test d’ingresso universitari, l’alternanza scuola-lavoro e le ultime modifiche legislative (con il taglio delle ore e il cambio di nome), gli scenari che ci devono attendere per la scuola del futuro (digitalizzazione in primis), l’edilizia scolastica.