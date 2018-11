Attivato satellite per seguire piena Po

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Attivato il monitoraggio satellitare per seguire la piena del Po. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, in considerazione del persistere delle precipitazioni sul Nord, ha attivato l'Agenzia Spaziale Italiana e Fondazione Cima per seguire gli effetti della piena del Po che sta interessando in queste ore il Piemonte e sta raggiungendo i livelli di guardia a Torino.

Il monitoraggio satellitare consentirà, grazie ai dati forniti dall'Asi ed alla collaborazione con Fondazione Cima che processerà le immagini acquisite, di vigilare sulle aree circostanti il Po e i suoi affluenti per i prossimi due giorni, così da verificare rapidamente eventuali inondazioni.