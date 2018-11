Lombardia chiede stato di emergenza

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha inoltrato al governo la richiesta di stato di emergenza per i danni provocati in questi giorni dal maltempo nella regione. Lo ha annunciato lo stesso Fontana, durante la conferenza stampa dal dopo giunta, precisando che i danni stimati in Lombardia ammontano a circa "40 milioni di euro".

"Confermo di avere sottoscritto e inoltrato al Governo la dichiarazione di stato di emergenza" ha spiegato il governatore.

Questo, ha aggiunto, "ci consentirà di chiedere gli interventi necessari".