Generali Italia lancia "Ora di futuro"

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Arriva nelle scuole italiane l'"Ora di futuro", un percorso didattico innovativo e digitale per insegnare con il gioco ai bambini a fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio. "Ora di futuro" sostiene anche le famiglie in difficoltà con bambini in età prescolare. Il progetto è promosso da Generali Italia e The Human Safety Net (fondazione del gruppo Generali), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia.

Il programma parte con l'anno scolastico 2018-2019 e prevede un'"Ora di futuro" a settimana per gli alunni di terza, quarta e quinta elementare. Per le famiglie in difficoltà, con bambini da 0 a 6 anni, il progetto prevede iniziative incentrate sull' educazione alla genitorialità in collaborazione con tre Onlus.

Generali Italia punta a coinvolgere nel primo anno oltre 30.000 bambini con l'adesione di almeno 1.500 classi e l'attivazione di 11 centri per Ora di Futuro in nove città italiane.