Scatta antincendio Ikea,clienti evacuati

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - Centinaia di clienti sono stati evacuati nel pomeriggio, a titolo precauzionale, dal supermercato Ikea di Firenze a causa di un allarme partito da un impianto antincendio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.

Ma non c'erano incendi in corso, né fiamme libere. I vigili del fuoco, in raccordo col personale del centro commerciale, hanno compiuto verifiche da cui sarebbe emerso che la causa dell'allerta è dovuta al malfunzionamento di un pulsante dell'impianto. Dopo l'evacuazione tantissimi clienti sono rimasti sui piazzali esterni in attesa di rientrare. IL punto vendita però è rimasto momentaneamente chiuso in attesa dei tecnici della manutenzione e della completa riparazione dell'avaria.