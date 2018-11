Maltempo: tromba d'aria nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 4 NOV - Pioggia e forti raffiche di vento hanno provocato disagi e situazioni di pericolo durante la notte nel Nuorese. Una tromba d'aria ha investito la zona che va da Siniscola a Budoni, sulla costa orientale della Sardegna. Il vento ha divelto diversi alberi sulla Statale 131 Dcn, che hanno rallentato il traffico in entrambe le direzioni all'altezza di Budoni. Spazzata via la tettoia di un'area di servizio. Un traliccio dell'alta tensione è stato scaraventato sulla strada nello svincolo che dalla Statale si immette a Posada. Svincolo rimasto chiuso tutta la notte per consentire ai tecnici dell'Enel e ai Vigili del fuoco la rimozione del traliccio e la messa in sicurezza della strada. Il vento ha investito anche la Ss 389 Nuoro-Lanusei, dove numerosi arbusti sono caduti sulla strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti.