Maltempo: Salvini in volo sul bellunese

(ANSA) - VENEZIA, 4 NOV - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini accompagnato dal Presidente del Veneto Luca Zaia sta effettuando un sopralluogo, in elicottero, sul bellunese martoriato dal maltempo eccezionale dei giorni scorsi. Salvini è giunto alla caserma dei vigili del fuoco di Mestre dove è decollato con un elicottero - visto che è impossibile visitare i tanti luoghi per di più difficili da raggiungere con altri mezzi - per sorvolare le zone martoriate dalla furia degli elementi.

Ci sono decine di frane, strade interrotte, località famose per la loro bellezza cancellate e boschi plurisecolari stappati dalle intemperie. Al termine del volo Salvini e Zaia, all'aeroporto di Belluno dove è stata istituita una sala operativa dalla Prefettura, terranno un punto stampa.