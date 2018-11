Capitaneria porta scuola bimbi Portofino

(ANSA) - S.MARGHERITA LIGURE (GENOVA), 4 NOV - Prosegue l'impegno della Capitaneria di porto nel golfo del Tigullio e in particolar modo a Portofino, il borgo dei vip isolato dopo il crollo della strada che la collegava a Santa Margherita ligure.

Le motovedette assicurano quotidianamente il trasporto da e per Portofino del personale medico del 118 per il presidio fisso nel borgo. Ma domani mattina, trasporto speciale: la motovedetta d'altura della Guardia Costiera effettuerà un viaggio di andata e tre di ritorno per trasportare a scuola i bambini di Portofino che, alla fine dell'orario e per tornare a casa a Portofino, potranno attendere la motovedetta nella ludoteca del Comune di santa Margherita Ligure.