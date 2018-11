Bomba a Cesi, 10.750 persone fuori casa

(ANSA) - TERNI, 4 NOV - Si stanno completando le operazioni di evacuazione a Cesi, nel comune di Terni, nell'area intorno al punto in cui è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso, che oggi sarà fatto brillare dagli artificieri dell'Esercito. Sono circa 10.750 le persone che devono allontanarsi da casa per alcune ore. Tutto si sta svolgendo in maniera regolare - riferisce il Comune - senza particolari problemi, con la collaborazione dei cittadini. Al centro d'accoglienza del palatennistavolo di via delle Palme si trovano un centinaio di persone.

Circa 80 sono state accolte al centro geriatrico, all'ospedale di Narni, alla Domus Gratiae, in collaborazione con la Asl. In molti hanno lasciato la zona da evacuare per recarsi in altre aree delle città, presso parenti o amici. La macchina organizzativa del Comune di Terni e della Protezione civile è in funzione dall'alba con 180 volontari della Protezione civile, da tutta l'Umbria, 20 dei quali delle organizzazioni sanitarie con ambulanze.