Rogo ospedale Roma, trasferiti pazienti

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Incendio nella notte all'ospedale Villa San Pietro di Roma. Secondo quanto si è appreso, intorno alle 4 si è sviluppato un piccolo rogo per un cortocircuito al generatore del blocco operatorio che ha sprigionato molto fumo.

Il fumo avrebbe raggiunto anche la rianimazione dell'ospedale di via Cassia. Al momento sono sei i pazienti trasferiti in altri ospedali.