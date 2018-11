Morta magistrata Sotgiu, lottò per donne

(ANSA) - CAGLIARI, 3 NOV - E' morta all'età di 80 anni la magistrata sassarese Simonetta Sotgiu, giudice di Cassazione, figura di spicco del femminismo in Italia. E' stata tra le prime a vincere il concorso in magistratura in un'epoca in cui alle donne era precluso l'ingresso alla professione, concesso per legge solo nel 1963. Madre di quattro figli ha iniziato la carriera da pretora a Sassari. E' stata consigliera di Cassazione, co-fondatrice dell'Associazione Donne Magistrato, vice presidente per due mandati della Commissione nazionale di parità presso la Presidenza del Consiglio. I funerali si sono svolti questo pomeriggio a Sassari.

Grande la determinazione nel cercare di contrastare, ritenendola profondamente ingiusta e lesiva della dignità delle donne, la famosa 'sentenza dei jeans' secondo la quale non c'era stato stupro perché i jeans non sono facilmente sfilabili e la ragazza era consenziente.