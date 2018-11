Papa: prega su tombe bambini non nati

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Appena arrivato al Cimitero Laurentino e prima di celebrarvi la messa per la Commemorazione dei defunti, papa Francesco ha sostato in preghiera nell'area denominata "Giardino degli Angeli", il cimitero dei bambini, dove sono sepolti anche i feti prodotti da aborti spontanei o procurati. Il Papa ha girato per alcuni minuti tra le piccole tombe, in silenzioso raccoglimento, deponendo anche un omaggio floreale. Si è avvicinato quindi a salutare alcune famiglie in un momento di forte commozione.