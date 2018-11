L'addio della prof al 18enne morto

Commovente ricordo di una sua insegnante oggi su Facebook - con centinaia di like e decine di commenti e condivisioni - dell'operaio Andrea Masi, residente a Tradate in provincia di Varese e regolarmente assunto dalla NetWisp, azienda nel Comasco specializzata nella istallazione di fibre ottiche, morto a soli 18 anni nella notte fra il 31 ottobre e il primo novembre in un incidente sul lavoro. Era il suo primo impiego. La docente voleva continuasse a studiare, lui ha scelto diversamente. "Andrea che era entrato in classe bambino e che ne era uscito uomo con le spalle disegnate e il sorriso luminoso - scrive Donatella D'Alelio -. Andrea col capo chino sugli esercizi, Andrea che aiutava tutti, Andrea che all'intervallo mi chiedeva se volevo il caffè, Andrea che rideva coi compagni, Andrea che io volevo continuasse a studiare e lui no prof, io voglio lavorare, Andrea che quel lavoro l'aveva trovato, Andrea che quel lavoro ce l'ha portato via. Andrea, Andrea Masi, il mio alunno che ce l'aveva fatta".