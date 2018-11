Brianza:investe donna, trovato con droga

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - E' stato individuato e denunciato il pirata della strada che questa mattina ha investito una donna di 28 anni a Besana in Brianza (Monza). Si tratta di un italiano di 48 anni con precedenti per uso di droga, dipendente di una ditta di vendita all'ingrosso di frutta che ha sede in zona. Grazie alle telecamere e ad alcune testimonianze, i carabinieri sono riusciti a identificare l'autocarro su cui viaggiava e rintracciare l'uomo che era al volante. L'hanno trovato all'interno della ditta. In tasca aveva pochi grammi di hashish e durante la perquisizione nel suo appartamento sono stati scoperti altri 50 grammi della stessa sostanza. L'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Desio per eseguire l'esame tossicologico. L'autista ha ammesso le proprie responsabilità.

Non c'è dubbio sul fatto che si sia accorto dell'impatto poiché aveva già sostituito lo specchietto retrovisore danneggiato nell'impatto. La ragazza è stata operata alla testa. E' grave ma non in pericolo di vita.