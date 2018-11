Sottopasso allagato, salvati 2 fratelli

(ANSA) - GROSSETO, 1 NOV - Due fratelli sono stati salvati nella notte dai vigili del fuoco mentre erano rimasti bloccati con l'auto in un sottopasso del Casone di Scarlino (Grosseto), allagato dopo un forte temporale che ha colpito nella notte la provincia di Grosseto. I due uomini sono riusciti a salire sul tettuccio dell'auto per trovare salvezza da un'ondata di acqua e fango. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per portarli in salvo.