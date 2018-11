Rogo in impianto rifiuti nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 1 NOV - Un incendio è divampato nello Stir di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), l'impianto di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco di Caserta con il supporto di due squadre di Napoli e Benevento. Il rogo è all'interno di uno dei capannoni, in cui i pompieri non sono ancora riusciti ad entrare a causa delle fiamme molto alte; c'è il rischio che la struttura possa crollare. Oggi lo Stir era chiuso e ad accorgersi del rogo sono stati i guardiani. "Un altro disastro ambientale. Una settimana fa era andato a fuoco lo stabilimento della Lea a Marcianise", afferma in un post su Facebook, il sindaco di Marcianise Antonello Velardi riferendosi anche al recente rogo che ha interessato l'azienda Lea srl, che tratta rifiuti; qui i cumuli ancora emettono effluvi tossici. "Lo Stir - prosegue Velardi - è collocato di fronte al carcere; in linea d'aria non è neanche un chilometro da Marcianise. Speriamo", conclude.