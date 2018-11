Molesta alunna di 8 anni, preso maestro

(ANSA) - BRESCIA, 1 NOV - Un maestro di scuola elementare di 40 anni, della Valsabbia, nel Bresciano, è stato arrestato in flagranza di reato e si trova in carcere con l'accusa di abusi sessuali su una alunna di otto anni. Si tratterebbe di attenzioni morbose, stando al racconto che la bambina ha fatto ai genitori che hanno denunciato l'insegnante.

L'arresto è scattato a scuola durante le lezioni e l'uomo, che si proclama innocente, ieri è comparso davanti al gip per l'interrogatorio di convalida. Il giudice scioglierà la riserva nelle prossime ore.