Maltempo: scivola nel Chiese e muore

(ANSA) - BRESCIA, 01 NOV - E' morto per il maltempo Egidio Fontana, 85enne di Nozza di Vestone, in Valsabbia nel Bresciano, il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio tra i rami degli alberi vicino al Chiese. L'anziano, secondo le prime indagini, è scivolato nel corso d'acqua ed è stato trascinato dalla corrente del fiume ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni. Poi è stato portato dalle acque a riva. Il sostituto procuratore di Brescia Donato Greco ha restituito alla famiglia la salma. L'anziano era stato ripreso dalle telecamere mentre camminava sotto l'ombrello lunedì pomeriggio. Poi per un giorno e mezzo di lui si erano perse le tracce fino al ritrovamento di mercoledì.