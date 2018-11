Bagnasco, messa sotto ponte Morandi

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - Nel giorno della commemorazione dei defunti il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova ha deciso di celebrare una messa di suffragio per le vittime del crollo sotto i monconi del viadotto Morandi. Lo farà domani pomeriggio in via Perlasca alle 15.30. E' stato lo stesso cardinale ad annunciare la scelta a margine della celebrazione della solennità di Ognissanti nella cattedrale di san Lorenzo.

La messa in via Perlasca sostituisce quella che tradizionalmente il cardinale celebrava nel giorno dei defunti al cimitero monumentale di Staglieno. "Domani celebrerò la Messa non a Staglieno, ma sotto il ponte Morandi per pregare per le vittime e per coloro che rimangono, che sono ancora in difficoltà", ha detto l'arcivescovo.