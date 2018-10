Stelvio,conclusa evacuazione 193 persone

(ANSA) - PASSO STELVIO (SONDRIO), 31 OTT - Si è conclusa alle 17 l'operazione di soccorso iniziata questa mattina alle 7 per il soccorso delle 193 persone rimaste bloccate negli alberghi del passo dello Stelvio a causa della forte nevicata che ha causato la chiusura delle due strade che portano al ghiacciaio.

"La maggior parte - spiega Umberto Capitani, direttore della Sifas, la società che gestisce gli impianti di risalita dello Stelvio - è stata portata a valle dagli elicotteri, anche se nel frattempo la strada statale era stata ripulita. Ci è stato chiesto dalle autorità di fare scendere in auto solamente i conducenti delle vetture, per limitare al minimo i rischi. Lungo i pendii della strada, infatti, gli accumuli di neve sono notevoli e c'è pertanto il rischio di piccole slavine".

Al ghiacciaio dello Stelvio, al momento, sono rimaste circa 30 persone, gli addetti agli alberghi e residence della ski-area che stanno chiudendo definitivamente la stagione.