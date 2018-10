Sgominata banda 'spaccate', 5 arresti

(ANSA) - RAGUSA, 31 OTT - Rubavano auto vecchie e robuste con sistemi di sicurezza obsoleti e le usavano come 'ariete' per sfondare gli infissi in vetro o le saracinesche di negozi da svaligiare. E' la tecnica della 'spaccata' utilizzata da una banda sgominata dalla Polizia di Ragusa che ha arrestato cinque persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La squadra mobile di Ragusa e il commissariato di Vittoria contesta al gruppo 32 reati, tra spaccate, furti di auto e rapine. La banda è riuscita a compiere anche otto spaccate in una notte, spesso per accaparrarsi pochi spiccioli a fronte di ingenti danni alle strutture commerciali, fino a 20.000 euro soltanto per ripristinare gli infissi. La base operativa era Vittoria e alcuni degli autori dei furti si trovavano agli arresti domiciliari ed uscivano da casa per consumare altri reati. A maggio erano state arrestate altre otto persone.