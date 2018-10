Raggi,dimissioni?Ne parliamo fra 7giorni

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Ne riparliamo la settimana dopo".

Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, nell'anticipazione di un'intervista domani a PiazzaPulita su La7, replica alla domanda se, in caso di condanna, conferma l'intenzione di dimettersi. Il 10 novembre è prevista la sentenza del processo nato dall'inchiesta nomine. Secondo un'interpretazione del codice etico M5S in caso di condanna la sindaca dovrebbe dimettersi."In qualunque scenario che si profilasse dopo il 10 novembre, il Pd del Campidoglio continuerà a lavorare nella stessa direzione: liberare Roma da un'amministrazione che la sta affondando. Per questo abbiamo chiesto in diverse occasioni le dimissioni di Virginia Raggi, indipendentemente dall'esito processuale". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi.