Picchioni condannato anche in Appello

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - La IV sezione della Corte d'Appello di Torino, presieduta da Piera Caprioglio, ha confermato la condanna a due anni per calunnia dell'ex presidente del Salone del Libro, Rolando Picchioni. Secondo l'accusa, nel 2014 tentò di far credere di essere vittima di una estorsione da parte di Stefano Buscaglia, imprenditore nel ramo comunicazione, per giustificare un versamento di denaro che in realtà serviva a scongiurare una causa giudiziaria.

Picchioni era assistito dagli avvocati Giampaolo e Valentina Zancan.