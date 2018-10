Morì cadendo da balcone:amica,Martina soffrì delusione amore

(ANSA) - AREZZO, 31 OTT - "Quando Andrea la lascio' per mettersi con me Martina chiuse ogni tipo di rapporto con noi e, a quanto so, prese un forte esaurimento tanto da tentare anche un atto estremo". Lo ha detto testimoniando al processo un'amica di Martina Rossi, la studentessa genovese morta il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone dell'hotel Santa Ana a Palma di Maiorca (Spagna) mentre cercava, secondo la procura, di fuggire da un tentativo di violenza sessuale da parte dei due imputati, gli aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi.

In aula al tribunale di Arezzo l'udienza è stata dedicata ai testi della difesa citati dagli avvocati Tiberio Baroni e Stefano Buricchi. Particolarmente significativa la testimonianza del medico della famiglia Rossi, il quale ha riferito che la ragazza assumeva psicofarmaci per curare una forma di depressione. Secondo il medico sarebbe stata in cura anche nel 2011. In precedenza altri testi, compresa la madre, avevano invece affermato che Martina era fuori cura quando andò in vacanza alle Baleari. Il processo, davanti al collegio presieduto dal giudice Avila, si avvia verso la fase finale.

Prossima udienza il 9 novembre.(ANSA).