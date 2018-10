Maltempo: nuova allerta in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 OTT - Scatta una nuova allerta meteo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico nell'Iglesiente, Campidano, Flumineddu-Flumendosa, Gallura, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro. Scattate entrambe questo pomeriggio, le allerte resteranno in vigore la prima fino alla mezzanotte del 31 ottobre, la seconda fino al 6 di giovedì 1 novembre. Sono previste nell'Isola precipitazioni isolate anche a carattere temporalesco con cumulati localmente moderati e venti forti inizialmente da sud est sulle coste e da est sulle Bocche di Bonifacio poi in rotazione da sud sud-est sulle coste meridionali.