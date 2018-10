Genio Militare su strada Portofino

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - Il Genio dell'Esercito Militare è impegnato sulla Strada Provinciale 227 per Portofino, distrutta dalla mareggiata per riparare, i danni alle condutture del gas e riportare la fornitura in paese. Per raggiungere Santa Margherita Ligure sono disponibili presso gli uffici della Polizia Municipale le indicazioni sulle imbarcazioni destinate agli spostamenti. Intanto, questa sera alle ore 21 al Teatrino Comunale, il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha indetto una riunione straordinaria per fare il punto sull'Emergenza invitando tutti i portofinesi a partecipare.