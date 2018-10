Frana a Sondrio, 5 abitazioni isolate

(ANSA) - SONDRIO, 31 OTT - Una frana caduta stamane, le cui dimensioni sono ora in corso di valutazione da parte dei tecnici geologici del Comune, ha isolato 5 abitazioni nella zona collinare di Sondrio. Nessuno è rimasto ferito. Sono ora in corso interventi per liberare al più presto la zona ostruita dai detriti caduti dalla montagna per la forte pioggia di questi ultimi giorni di maltempo in Valtellina.