Droga: condannata famiglia trafficanti

(ANSA) - BARI, 31 OTT - Il Tribunale di Bari ha condannato a pene comprese tra i 21 anni e i dieci mesi di reclusione i dieci presunti componenti di un'organizzazione criminale accusata di gestire il traffico e lo spaccio di droga a Conversano (Bari). A capo dell'organizzazione c'erano - secondo quanto accertato - il boss Nicola Antonio La Selva (condannato a 21 anni) e sua moglie Sandra Pagnini (condannata a 10 anni e 4 mesi), reggente del clan quando il marito era detenuto del quale riportava ai sodali gli ordini dal carcere. Il figlio della coppia, Gianluca La Selva (condannato a 8 anni e 6 mesi), era incaricato di gestire gli spacciatori e organizzare eventuali ritorsioni e minacce in caso di ordini non rispettati. Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di aver tentato di influenzare competizioni elettorali e di aver minacciato forze dell'ordine e politici.