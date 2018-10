Arrestati rapinatori,individuati con dna

(ANSA) - BARI, 31 OTT - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gioia del Colle e della Stazione di Casamassima, al termine di indagini, hanno arrestato un 50enne di Cassano e un 54enne di Casamassima, in quanto ritenuti responsabili di una rapina a mano armata avvenuta il 14 dicembre del 2016 nella gioielleria 'Blu Spirit', nella galleria Auchan di Casamassima (Bari). Gli arresti - notificati in carcere dove i due si trovano per altri episodi di criminalità - sono stati fatti in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Bari, Francesco Pellecchia. Ai due è stato possibile risalire attraverso tracce ematiche ritrovate durante i sopralluoghi fatti dai carabinieri dopo la rapina e la comparazione con il loro dna. I due, armati con pistole e martello, incappucciati, infransero, tra la gente che affollava la galleria commerciale, le vetrine portando via preziosi per un valore di 37.000,00 euro.