12 kg di droga in un 'bunker',arrestato

(ANSA) - BISCEGLIE (BT), 31 OTT - Aveva nascosto 12 chilogrammi di droga, tra marijuana e hashish, in un 'bunker': per questa ragione un 47enne, con precedenti penali, è stato arrestato a Bisceglie dai Carabinieri. Sottoposto ad un controllo ed a una perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi risultate appartenenti alla propria abitazione e ad un locale in disuso ubicato nelle adiacenze. La perquisizione, estesa ai due appartamenti, ha consentito ai militari di rinvenire, nell'abitazione, all'interno di un mobile, 60 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e tre bilancini di precisione di cui uno dei quali intriso di cocaina.Nel secondo locale, sotto ad una lavatrice, è stata scoperta una botola che conduceva in un ambiente sotterraneo difficilmente raggiungibile. Nel sotterraneo, ben nascosto, veniva rinvenuto un borsone contenente: 10 "panetti" di hashish del peso 98 grammi cadauno, nonché 20 buste di marijuana, delle quali,10 del peso di 1 kg ognuna e 10 del peso di 98 grammi ciascuna