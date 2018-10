Via libera a 15 progetti 'Scuole sicure'

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Sono stati approvati tutti i 15 progetti dell'iniziativa 'Scuole sicure' che coinvolgeranno 98 istituti scolastici nelle principali città del Paese. Lo fanno sapere fonti del Viminale.

Circa metà delle risorse (1 milione 248mila euro su un totale di 2 milioni e mezzo) sarà destinata per l'assunzione a tempo determinato di personale delle polizie locali, impiego di unità cinofile e addestramento degli operatori. 139mila euro serviranno a finanziare campagne educative e il resto dei fondi saranno girati per la realizzazione di videosorveglianza o per acquistare attrezzature e sistemi di localizzazione.

In particolare, le città del progetto sono: Bari (interventi per 81.500 euro), Bologna (98.250 euro), Catania (78.500 euro), Firenze (96.000 euro), Genova (146.250 euro), Messina (59.000 euro), Milano (344.750 euro), Napoli (243.750 euro), Palermo (168.750 euro), Padova (53.000 euro), Roma (724.750 euro), Torino (222.750 euro), Trieste (51.500 euro), Venezia (66.000 euro) e Verona (62.250 euro).