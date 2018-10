Raggi, dopo vento in arrivo pioggia

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Dopo la bufera di vento che ieri ha investito Roma, secondo il bollettino meteo della Protezione Civile Regionale ora dobbiamo prepararci a piogge intense. Da questa notte sono al lavoro tutte le nostre squadre per rimuovere alberi caduti e nuovi detriti che rischiano di intasare i tombini che abbiamo già pulito in questi giorni".

Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo raddoppiato il numero delle spazzatrici in azione sulle strade: da questa mattina 100 macchine pulitrici girano per la città.

Gli uomini del Servizio Giardini di Roma Capitale stanno intervenendo su tutto il territorio mentre la Polizia Locale sta vigilando sulle strade -spiega Raggi- per rimuovere foglie, rami, calcinacci e pietre che possono otturare nuovamente i canali di scolo delle acque ed impedirne il deflusso con conseguenti allagamenti di strade e scantinati".