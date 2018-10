Pioggia e vento,forti disagi su Piemonte

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Il lungofiume dei Murazzi a Torino è stato parzialmente allagato dal Po, nella notte dopo le piogge dei giorni scorsi. Le acque hanno invaso il marciapiede. Non abbastanza comunque da scoraggiare gli appassionati dello jogging che nella mattinata non hanno rinunciato alla loro corsa lungo l'argine. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, per allagamenti e alberi abbattuti nell'area della città metropolitana. Disagi anche nelle altre province della regione.

Non si registrano al momento feriti.

Datti a causa del forte vento si sono registrati nell'Alessandrino, dove alcune zone sono rimaste senza energia elettrica per il crollo di alcuni pali della luce. Una tromba d'aria si è abbattuta nell'Ossola. Tetti scoperchiati, grondaie e cornicioni pericolanti nell'Astigiano, dove il maltempo ha causato anche alcuni incidenti stradali. Alberi caduti anche a Vercelli.

Arpa prevede una tregua per oggi, ma già da domani sono previste nuove precipitazioni.