Nasce Orchestra Braccianti nel Foggiano

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 30 OTT - "Combattere il caporalato con l'arma della musica" è la sfida lanciata dalla Orchestra dei Braccianti, un progetto dell'associazione 'Terra!' che coinvolge musicisti, contadini e migranti di diverse nazionalità, accomunati dal legame con il mondo dell'agricoltura. L'Orchestra ad oggi è formata da 18 elementi provenienti da Italia, Francia, Gambia, Ghana, Nigeria, Libia, Tunisia, India e Stati Uniti. E punta ad allargarsi coinvolgendo "musicisti italiani e stranieri, in particolare chi vive in condizione di estrema vulnerabilità e isolamento - evidenzia 'Terra!' - all'interno degli insediamenti informali". Nella settimana di celebrazioni dei 61 anni dalla scomparsa del sindacalista cerignolano Giuseppe Di Vittorio, l'Orchestra dei Braccianti sarà presentata ufficialmente il 9 novembre al Teatro Mercadante di Cerignola con un doppio spettacolo gratuito: alle ore 10.30 (per le scuole medie e superiori) e alle 20.30.