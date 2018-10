Manovra: vertice in serata tra Conte e Tria. Premier e il Pil: 'Tutto previsto, ecco il perché delle misure espansive'

Nuovo vertice sulla manovra previsto questa sera a Palazzo Chigi. Alla riunione, a quanto si apprende, parteciperà il premier Giuseppe Conte di ritorno dall'India. La riunione avrà lo stesso formato di quella di ieri, quindi dovrebbe vedere la presenza del ministro del Tesoro Giovanni Tria, dei viceministri Massimo Garavaglia e Laura Castelli e dei tecnici del Mef.

Intanto dall'India il premier commenta gli ultimi dati dell'Istat, che vedono un'economia ferma: "Lo avevamo previsto, proprio per questo faremo una manovra espansiva". Conte esclude una revisione al ribasso del deficit/Pil: "Non rivediamo alcunché, il 2,4% è quello, è una manovra che non abbiamo improvvisato, ma abbiamo detto che è un tetto massimo, non intendiamo superare il 2,4%".