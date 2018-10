Maltempo, torrente esonda in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - A Dimaro in Trentino - la sede del ritiro estivo della squadra di calcio del Napoli - il torrente Meledrio è esondato e l'acqua, mista fango, ha raggiunto il paese nella zona del campeggio, invadendo i locali di superficie di numerose abitazioni.

In via precauzionale sono state evacuate circa 200 persone che saranno ospitate nella notte, per la maggior parte, da parenti e amici. Alcune saranno ospitate nella palestra della scuola di Malè. Nel corso dell'intervento, i vigili del fuoco hanno soccorso tre persone, parzialmente intrappolate dal fango, una delle quali risulta ferita ad una gamba.