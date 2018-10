Lesioni a neonato, condannata ostetrica

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Non avrebbe allertato i medici della necessità di fare un parto urgente nonostante le apparecchiature di sala rilevassero evidenti segni di sofferenza fetale. Così ci furono gravi danni cerebrali a un nascituro in un ospedale di Firenze. E per questo un'ostetrica è stata condannata a 6 mesi dal tribunale. Era accusata di lesioni colpose gravissime. Assolti, invece, due medici, un ginecologo e una neonatologa. Il giudice ha inoltre condannato la Asl, responsabile civile, al pagamento di una provvisionale di 2,1 milioni di euro alla famiglia del bimbo, parte civile assistita dall'avvocato Eraldo Stefani. I fatti risalgono al 2010. La donna arrivò in ospedale al termine di una gravidanza regolare.

Nel corso del travaglio però il tracciato cardiotocografico avrebbe evidenziato segni di sofferenza del feto che sarebbero stati ignorati o sottovalutati.