Crollato ponte pedonale sull'Adda

(ANSA) - CREMONA, 30 OTT - E' crollato in mattinata un ponte pedonale sull'Adda a Pizzighettone (Cremona), investito da una massa di ramaglie e detriti che si stima fosse lunga una centinaio di metri e larga una cinquantina. Non ci sono feriti. La pressione esercitata dall'isola galleggiante di rifiuti sulla passerella pedonale è stata devastante. A cedere sono stati i piloni centrali. E' stata anche decisa, per sicurezza, la chiusura del ponte stradale.

L'enorme cumulo di detriti che ha provocato il crollo si è poi riversato nel Po nel pomeriggio, si è frammentato prima di transitare sotto il ponte di Cremona.

Resta ora il problema del livello del Po che si è alzato di un metro e mezzo rispetto a ieri ed è previsto in ulteriore aumento. (ANSA).