Campo X: prefetto, non politicizzarlo

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "Personalmente credo che certi luoghi non devono prestarsi a strumentalizzazioni, non devono essere politicizzati, ma la decisione sarà collegiale". Lo ha detto, oggi, il neo prefetto di Milano, Renato Saccone, presentandosi alla stampa dopo il suo insediamento e rispondendo a una domanda sulla cerimonia ai caduti della Rsi al Cimitero Maggiore di cui il sindaco, Giuseppe Sala, ha chiesto la sospensione.

"Domani il tema della cerimonia di commemorazione nel Campo X sarà al centro di un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La decisione se permetterla o meno sarà presa congiuntamente". Il prefetto oggi ha incontrato il presidente della Regione, Attilio Fontana, il sindaco, Giuseppe Sala, e i vertici delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio poi, nel corso di un incontro con la stampa, ha parlato a tutto campo delle priorità che riguardano il capoluogo lombardo: droga, immigrazione, occupazioni abusive, traffico di rifiuti e altro ancora.