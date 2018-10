Tre ciclisti investiti, uno è grave

(ANSA) - CASSANO MAGNAGO (VARESE), 29 OTT - Tre uomini (tutti e tre originari del Bangladesh) sono stati travolti da un'auto, intorno alle otto e mezza di oggi, mentre erano in sella alle loro biciclette diretti al lavoro, a Cassano Magnago (Varese). Uno di loro è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano (Milano), mentre gli altri due avrebbero riportato ferite lievi. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.