Stop collegamenti isole golfo Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Niente collegamenti oggi con le isole del Golfo di Napoli a causa del maltempo. Lo stop riguarda sia i mezzi di navigazione veloce che i traghetti. Sull'isola di Capri soffia un forte vento di scirocco e il mare si presenta agitato. Sono stati tutti sospesi i collegamenti anche tra Ischia e la terraferma. Oltre agli aliscafi, già fermi nei porti da ieri, anche le navi della Caremar e della Medmar sono rimaste attraccate in banchina per il forte vento di scirocco. Le compagnie di navigazione hanno effettuato solo le prime corse dirette a Napoli e viceversa, poi hanno fermato tutte le navi. A Ischia Porto, Barano, Serrara Fontana e Forio scuole chiuse stamattina. "A causa delle avverse condizioni meteo, che si prevede peggioreranno ulteriormente nelle prossime ore, abbiamo emesso una ordinanza che terrà chiusi i plessi scolastici per la giornata di oggi" il messaggio del sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino.