Riaperta A22 in entrambe le direzioni

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - L'autostrada del Brennero è stata riaperta un corsia in entrambe le direzioni tra Vipiteno e il Brennero. Rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Riaperta per poche ore, dopo la frana caduta ieri sera a Colle Isarco, l'autostrada del Brennero era stata nuovamente chiusa in mattinata tra Vipiteno e Brennero in via precauzionale. Nello stesso tratto in cui era caduta la frana, vi è stato infatti il rischio di caduta di un traliccio dell'alta tensione.