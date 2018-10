Pompei: forte vento, escono i visitatori

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - A causa del forte la direzione del Parco archeologico di Pompei ha predisposto, dalle 13,30 di oggi, la chiusura immediata degli scavi di Pompei. La decisione è stata presa per garantire l'incolumità dei visitatori. Il sito resterà chiuso fino a quanto non saranno garantite le condizioni di accesso e fruibilità in tutta sicurezza.

I visitatori già entrati nel sito sono stati invitati a uscire con cautela.