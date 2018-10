Manovra: entro domani testo alle Camere

Il ministro dell'economia Giovanni Tria è a palazzo Chigi dove é in corso un colloquio con il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Il testo della legge di bilancio - spiegano fonti di governo - verrà inviato questa sera, o al massimo domani, in Parlamento. Lo si apprende da fonti di governo di M5s e Lega.

Verranno introdotti con "appositi provvedimenti normativi" il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100. Lo conferma la nuova bozza di legge di bilancio, datata 29 ottobre. Resta invariato l'articolo che dispone l'istituzione di due fondi da 9 miliardi per il reddito e di 6,7 miliardi (7 miliardi dal 2020) per le pensioni. Nella nuova bozza si precisa che "nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, fino a 1 miliardo nel 2019 e 2020" va ai centri per l'impiego, "fino a 10 milioni" all'Anpal.

IL TESTO